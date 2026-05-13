Auto usate brumbrum accelera in Italia

Il mercato delle auto usate in Italia si conferma uno dei settori più attivi del settore automobilistico. Brumbrum, marchio italiano appartenente all’Aramis Group, intende incrementare la propria presenza nel paese con l’apertura di nuovi punti vendita e potenziando il suo modello di vendita che combina canali online e fisici. La società mira a espandere le sue attività nel mercato nazionale, puntando a consolidare la propria posizione.

(Adnkronos) – Il mercato dell’auto usata continua a rappresentare uno dei segmenti più dinamici dell’automotive italiano e brumbrum, brand italiano di Aramis Group, punta ad accelerare la propria crescita nel Paese attraverso nuove aperture e il rafforzamento del modello omnicanale. “Il mercato italiano dell’auto usata è uno dei più rilevanti in Europa, con circa 3 milioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Cambiare auto conviene: con Brumbrum il tuo usato vale fino a 1.000 euro in più

Beni durevoli, a Parma tengono mobili e auto usate: frena l'auto nuovaPer l’Osservatorio Annuale sui Consumi Findomestic, Parma chiude il 2025 con 729,1 milioni di euro di spesa in beni durevoli, trentesimo valore...

Aramis Group cambia volto in Europa: brumbrum accelera in Italia e punta tutto sull'usato ricondizionatoIl colosso francese da 2,3 miliardi di euro unifica la brand identity nei sei Paesi in cui opera e crea un nuovo cluster Spagna Italia. L'obiettivo? Rendere l'auto usata ricondizionata la scelta più n ... msn.com

Aramis Group accelera in Europa: nuova identità comune e più forza a brumbrum in ItaliaAramis Group, realtà ormai consolidata a livello europeo nella vendita online di auto usate ai privati e tra i nomi più riconosciuti nel ricondizionamento industriale, prosegue il proprio percorso di ... motorionline.com