Beni durevoli a Parma tengono mobili e auto usate | frena l' auto nuova

Nel 2025, a Parma si registra una spesa di circa 729 milioni di euro in beni durevoli, tra cui mobili e veicoli usati. La cifra rappresenta il 1,5% in meno rispetto all’anno precedente e colloca la provincia al trentesimo posto a livello nazionale e al quarto in Emilia-Romagna per dimensione del mercato. La spesa per auto nuove si è ridotta, mentre si evidenzia un aumento degli acquisti di veicoli usati e mobili.

Per l’Osservatorio Annuale sui Consumi Findomestic, Parma chiude il 2025 con 729,1 milioni di euro di spesa in beni durevoli, trentesimo valore nazionale e quarta provincia dell’Emilia-Romagna per dimensione del mercato, in calo dell’1,5%. Le auto nuove valgono 160,8 milioni di euro e segnano una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Il mercato delle auto usate cresce in Toscana. L’auto preferita? E’ ancora la GolfFirenze, 5 febbraio 2026 – Non è uno dei più dinamici, ma il mercato delle auto usate tiene comunque in Toscana, dove a chiusura del 2025 si registra... Ecco l'auto da corsa a Gpl: in mostra a Parma e Varano l'auto Gt targata Socogas GroupLa MonteCarlo Motorsport GT in versione ‘Eco Racing monofuel' esposta in Fiera per Automoto Retrò dal 6 al 8 marzo e in pista a Varano il 9 Nel corso... Beni durevoli, a Parma tengono mobili e auto usate: frena l'auto nuovaPer l’Osservatorio Annuale sui Consumi Findomestic, Parma chiude il 2025 con 729,1 milioni di euro di spesa in beni durevoli, trentesimo valore nazionale e quarta provincia dell’Emilia-Romagna per dim ... parmatoday.it Beni durevoli: in Toscana consumi a +4,9% sfiorano i 6 miliardi di euroCon 5,93 miliardi, la Toscana è la sesta regione dello Stivale per volume complessivo di acquisti. Secondo l’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, la spesa media per famiglia è la terza più ... lanazione.it