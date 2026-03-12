Cambiare auto può essere più facile e vantaggioso grazie a Brumbrum, che offre fino a 1.000 euro in più per il valore dell’usato. La promozione coinvolge clienti nelle aree di Modena e Reggio Emilia, che possono usufruire di questa opportunità per vendere o acquistare veicoli usati. L'iniziativa mira a rendere più accessibile il passaggio a un’auto nuova o usata.

MODENA - REGGIO EMILIA. Cambiare auto può diventare un’operazione semplice e conveniente grazie alle opportunità offerte da Brumbrum, realtà che mantiene il proprio approccio innovativo nel mercato dell’automotive e che oggi propone a tutti i clienti la permuta della propria vettura con una supervalutazione fino a 1.000 euro. L’iniziativa permette a chi desidera acquistare un’auto, usata o km0, di valorizzare la propria vettura attuale, riducendo il costo finale del nuovo acquisto. Portando l’auto in permuta è infatti possibile ottenere una valutazione rapida e trasparente, beneficiando anche di un bonus fino a 1.000 euro, rendendo il cambio dell’auto ancora più conveniente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cambiare auto conviene: con Brumbrum il tuo usato vale fino a 1.000 euro in più

