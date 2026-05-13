Auto sempre più vecchie in Italia | bandiera nera per Calabria Sicilia e Basilicata

In Italia, il numero di veicoli con più di dieci anni di attività è in aumento, con regioni come Calabria, Sicilia e Basilicata che registrano le percentuali più alte. L'incremento dell’età media delle automobili si traduce anche in un aumento dei costi delle assicurazioni. I dati indicano che, nel complesso, le auto più vecchie rappresentano una quota crescente del parco circolante nel paese.

(Adnkronos) – In Italia continuano ad aumentare gli anni delle auto in circolazione e con essi crescono anche i costi assicurativi. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it su oltre 12 milioni di preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno, l’età media del parco circolante italiano ha ormai raggiunto i 12 anni e mezzo. L’invecchiamento delle vetture non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sempre più auto vecchie reddit

Vogliono eliminare l'auto senza usare la proibizione Sarà in futuro per una piccola élite Il costo iniziale è assurdo, ma tutto ciò che segue è disincentivo puro Assicurazioni a prezzi insensati e tassa di proprietà da scippo Se viaggi hai costi di parcheggio da est x.com

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