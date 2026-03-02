Macchine al risparmio Auto sempre più vecchie La crisi frena l’acquisto

A Ferrara, sette auto ogni dieci abitanti, con quasi una vettura per persona, mostrano un paradosso evidente: il motore continua a rombare nonostante la crisi abbia frenato gli acquisti, portando molte auto a restare in circolazione più a lungo del solito. La tendenza riflette un incremento di veicoli più datati e l’attenzione al risparmio.

Sette auto ogni dieci abitanti. E a Ferrara quasi una per ciascuno. Il motore romba, il paradosso pure. Perché mentre le vetture aumentano e invecchiano, le officine chiudono. È la fotografia scattata dall’Ufficio studi della Cgia: un’Italia sempre più motorizzata e sempre meno "riparata". Partiamo da casa nostra. In provincia di Ferrara circolano 697 auto ogni mille abitanti: siamo al 65esimo posto in Italia, appena sotto la media nazionale che è di 701. In Emilia-Romagna fanno meglio – o peggio, dipende dai punti di vista – Ravenna con 725, Reggio Emilia con 793, Modena con 703, mentre Bologna si ferma a 628. La nostra è dunque una provincia ad alta densità di lamiera, ma non un’eccezione nel panorama regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Spese e potere d'acquisto, sempre più italiani sottoscrivono prestiti al consumoRoma, 27 febbraio 2026 – Dopo la ripresa di fine anno le intenzioni di acquisto degli italiani tornano a diminuire.

