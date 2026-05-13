Auto investe una donna a Sondrio

Da sondriotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco dopo le 7.30 di questa mattina, una donna di 64 anni è rimasta coinvolta in un investimento lungo il Mallero, in via Luigi Cadorna, vicino a piazza Garibaldi a Sondrio. La strada si è temporaneamente bloccata mentre le forze dell'ordine intervenivano sul posto. La donna è stata soccorsa sul luogo dell’incidente, ma le sue condizioni non sono state ancora rese note.

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Mattinata complicata per la viabilità cittadina a Sondrio, dove poco dopo le 7.30 una donna di 64 anni è stata investita lungo il Mallero, in via Luigi Cadorna, nei pressi di piazza Garibaldi. L’allarme è scattato alle 7.28 e l’incidente ha inevitabilmente provocato rallentamenti al traffico.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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