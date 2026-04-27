Villongo auto investe pedone | muore una donna di 64 anni

Nella mattinata di oggi a Villongo, sulla strada SP81, una donna di 64 anni è stata investita da un'auto e ha perso la vita. L'incidente è avvenuto nel tardo mattino e al momento non sono noti dettagli sulle circostanze. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto.

Villongo (Bergamo), 27 aprile 2026 – Un’altra tragedia colpisce le strade della bergamasca. Nella tarda mattinata di oggi infatti una donna di 64 anni è stata investita e uccisa da un’auto a Villongo, sulla strada SP81. Al voltante della vettura c’era un 31enne che non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. I soccorsi vani. Sul luogo dello schianto, avvenuto intorno alle 12.20, si sono precipitati i soccorsi. Ma nonostante l’intervento di elisoccorso, automedica e ambulanza per la donna non c’era giù più nulla da fare: è deceduta sul posto. Presenti, come da prassi, anche i carabinieri che ora dovranno ricostruire la dinamica. https:www.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villongo, auto investe pedone: muore una donna di 64 anni Notizie correlate Scooter investe pedone in via del Santuario e si schianta contro un'auto: donna finisce in ospedale [FOTO]Alla guida di uno scooter, investe una donna e poi finisce a terra, urtando anche un'automobile. Tragedia in un canale. Un’auto sbanda alla curva. Muore sul colpo a 64 anniTragedia ieri mattina in via Argine Circondariale in località La Fiorana, nel territorio del comune di Argenta.