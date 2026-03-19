Investe una donna e scappa Caccia al conducente dell’auto

Nel tardo pomeriggio di martedì, a Vaiano, un’automobile ha investito una donna di 46 anni e poi si è allontanata senza fermarsi. La polizia sta cercando di rintracciare il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente. Le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere testimonianze e trovare il veicolo che si è dato alla fuga.

Si stringe il cerchio attorno all’automobilista che nel tardo pomeriggio di martedì ha investito una donna di 46 anni a Vaiano. L’incidente è avvenuto in via Borgonuovo: il conducente, invece di fermarsi a prestare soccorso, è fuggito lasciando la donna ferita sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vaiano, allertati immediatamente a causa delle condizioni della donna, apparse sul momento molto gravi. Inizialmente era stato chiamato anche l’elisoccorso Pegaso, poi per fortuna non decollato dopo i primi accertamenti del personale del 118 intervenuto dopo l’incidente. La donna è stata quindi soccorsa dalla Misericordia di Vaiano e trasportata in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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