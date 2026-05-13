Auto in marcia va a fuoco sulla complanare | vigili del fuoco in azione

Un'auto in movimento è andata a fuoco sulla complanare di Brindisi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L'episodio si è verificato durante il transito del veicolo, senza che ci siano state conseguenze per eventuali altri mezzi o persone coinvolte. La strada è rimasta aperta al traffico dopo le operazioni di spegnimento.

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