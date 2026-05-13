Auto in marcia va a fuoco sulla complanare | vigili del fuoco in azione
Un'auto in movimento è andata a fuoco sulla complanare di Brindisi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L'episodio si è verificato durante il transito del veicolo, senza che ci siano state conseguenze per eventuali altri mezzi o persone coinvolte. La strada è rimasta aperta al traffico dopo le operazioni di spegnimento.
BRINDISI - Incendio auto con veicolo in marcia. Un tipo di episodio frequente e per nulla nuovo sulle strada della provincia di Brindisi. L'ultimo caso della serie è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, nell'agro della città capoluogo, sulla strada complanare che costeggia la.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Buongiorno e capitato a qualcuno la macchina parte ma non va la marcia me lo fa spesso anche in movimento si mettono a lampeggiare e esce il simbolo della chiave nel quadro Ec3 full elettrica facebook
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