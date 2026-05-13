Auto ibride plug-in con maggiore autonomia in elettrico | dati e prezzi
Ecco una lista delle dieci auto ibride plug-in con la maggiore autonomia in modalità elettrica, basata sui dati ufficiali forniti dai produttori. I modelli analizzati includono diverse marche e vengono confrontati in base alla distanza percorribile senza utilizzare il motore a combustione. I prezzi di partenza e le caratteristiche tecniche sono stati rilevati dalle schede di prodotto pubblicate sui siti ufficiali.
La rassegna delle dieci auto ibride ricaricabili capaci di percorrere la maggiore distanza in modalità elettrica secondo quanto dichiarato. Un nuovo terreno di sfida tra i costruttori "occidentali" e le case cinesi emergenti in Europa.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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