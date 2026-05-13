Auto ibride plug-in con maggiore autonomia in elettrico | dati e prezzi

Ecco una lista delle dieci auto ibride plug-in con la maggiore autonomia in modalità elettrica, basata sui dati ufficiali forniti dai produttori. I modelli analizzati includono diverse marche e vengono confrontati in base alla distanza percorribile senza utilizzare il motore a combustione. I prezzi di partenza e le caratteristiche tecniche sono stati rilevati dalle schede di prodotto pubblicate sui siti ufficiali.

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