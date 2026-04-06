Le auto ibride plug-in stanno cercando di aumentare la loro autonomia elettrica, passando dai circa 100 km attuali a 200 km senza emissioni. Questa sfida coinvolge diverse case automobilistiche che stanno sviluppando nuove tecnologie per migliorare le prestazioni in modalità completamente elettrica. Per ora, le versioni più diffuse raggiungono circa 100 km di autonomia, ma l'obiettivo di superare questa soglia si sta rapidamente consolidando nel settore.

I costruttori hanno fissato un nuovo obiettivo per le ibride plug-in. Se i 100 km di autonomia in elettrico sono ormai realtà per le migliori Phev (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) sul mercato europeo, il prossimo traguardo per questo tipo di autovetture sono i 200 km a emissioni zero. Anche se non è semplice da raggiungere. Per arrivarci una ibrida plug-in deve montare batterie da circa 40 kWh, capacità che è più vicina a quella di una citycar elettrica che a quella delle ibride plug-in tradizionali. Non sorprende dunque che oggi, in Europa, i 200 km in elettrico siano prerogativa di una sola vettura, ma nel frattempo altri costruttori promettono di arrivarci a breve. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ibride plug-in, la sfida verso i 200 km di autonomia in elettrico è già partita

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