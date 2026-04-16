Auto ibride full e plug-in | come consumare meno

Le auto ibride, sia full che plug-in, combinano un motore a combustione con uno o più motori elettrici. Questa configurazione permette di ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO2 rispetto alle vetture tradizionali, anche se i vantaggi specifici variano in base all'uso e al tipo di tecnologia adottata. La scelta tra i diversi modelli dipende dalle esigenze di guida e dalle caratteristiche di ogni veicolo.

Il caro carburanti morde e non risparmia chi, per coscienza o per sfruttare vantaggi di qualche tipo (anche fiscali), ha optato per un’auto ibrida di ultima generazione. Certo, la doppia propulsione offre benefici importanti in termini di consumi, ma quando è il momento di fare il pieno alla pompa il costo della benzina o, più raramente, del gasolio (non dimentichiamo che esistono anche delle diesel ibride, molto efficienti per certi utilizzi), il conto è comunque salato. Dunque, adottare qualche accorgimento e uno stile di guida più sobrio può portare benefici anche alle tasche di chi ha abbracciato la via di una pur parziale elettrificazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Nuovo IBRIDO per la Nissan QASHQAI: quanto CONSUMA

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