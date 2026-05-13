Auto fantasma tra Avellino e Benevento | otto persone coinvolte

Gli agenti della Polizia Giudiziaria e dei Carabinieri hanno eseguito un provvedimento del giudice riguardante un caso di auto fantasma tra le province di Avellino e Benevento. Otto persone sono coinvolte nell’indagine che riguarda un veicolo non rintracciabile e la presenza di persone legate all’incidente. L’operazione, durata circa due minuti, si è conclusa con l’applicazione delle misure cautelari.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Carabinieri di questo Ufficio unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Avellino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Avellino che ha disposto l’applicazione di otto misure cautelari personali nei confronti di altrettanti soggetti (in particolare, per uno di essi, la custodia cautelare in carcere, per sei, gli arresti domiciliari e per un altro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), poiché ritenuti, allo stato delle indagini, gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto fantasma tra Avellino e Benevento: otto persone coinvolte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tamponamento a catena tra 4 auto, sei persone coinvolteTamponamento a catena nel quartiere genovese di Albaro, in via Righetti, nel pomeriggio di venerdì 24 aprile. Schianto tra due auto a Lurago Marinone: codice rosso, tre persone coinvoltePresenti anche i vigili del fuoco di Como, i carabinieri della compagnia di Cantù e la polizia locale della Bassa Pianura Comasca per la gestione...