Schianto tra due auto a Lurago Marinone | codice rosso tre persone coinvolte

Nel primo pomeriggio di oggi, a Lurago Marinone, si è verificato un incidente tra due veicoli in viale Varese, vicino alla rotatoria. L’impatto ha coinvolto tre persone e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza, e il codice rosso è stato attivato per le condizioni di gravità delle persone coinvolte. L’evento è avvenuto intorno alle 14:08.

Presenti anche i vigili del fuoco di Como, i carabinieri della compagnia di Cantù e la polizia locale della Bassa Pianura Comasca per la gestione della viabilità e i rilievi Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile, a Lurago Marinone. L’allarme è scattato intorno alle 14:08 in viale Varese, nei pressi della rotonda, per uno scontro tra due auto. Secondo le prime informazioni sono tre le persone coinvolte: una donna di 45 anni e due uomini di 48 e 79 anni. La centrale operativa ha inviato i soccorsi in codice rosso. Sul posto stanno intervenendo auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, entrambe ancora in missione. 🔗 Leggi su Quicomo.it Schianto tra due auto a Ronago: soccorsi in codice rosso, strada bloccata in via MuliniIncidente stradale a Ronago, frazione di Uggiate con Ronago, nella tarda mattinata di oggi, sabato 31 gennaio 2026. Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con PegasoCapraia e Limite, 7 febbraio 2026 – Terribile incidente frontale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, lungo via Limitese a Capraia.