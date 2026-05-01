Giovedì alle 18:30, un'auto è andata in fiamme nell'area di servizio Bevano, sull'autostrada A14 tra Cesena e Forlì. I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati anche le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare eventuali danni o circostanze legate all'incendio.

? Cosa sapere Auto in fiamme giovedì alle 18:30 nell'area di servizio Bevano sull'A14 tra Cesena e Forlì.. Intervento dei Vigili del Fuoco di Forlì senza feriti o danni alla viabilità autostradale.. I Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì sono intervenuti giovedì intorno alle 18,30 nel piazzale dell’area di servizio Bevano, lungo la corsia nord dell’A14 tra i caselli di Cesena e Forlì, per domare un incendio che ha avvolto un’automobile. Il rogo si è scatenato nel cuore del piazzale dell’area di sosta, colpendo il veicolo proprio mentre il traffico sulla direttrice che collega i due nodi autostradali rimaneva attivo. La squadra del 115 è stata immediatamente inviata sul posto per gestire l’emergenza, concentrandosi sull’estinzione delle fiamme che minacciavano la struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A14, auto in fiamme all’area Bevano: intervento rapido dei Vigili

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