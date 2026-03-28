Un nuovo libro denuncia i rischi legati alla presenza di musulmani radicali nel paese e critica la gestione dell’integrazione. L’autrice sostiene che alcune pratiche religiose e atteggiamenti potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza pubblica. La pubblicazione si concentra sulla situazione italiana, evidenziando presunte infiltrazioni e comportamenti considerati pericolosi. La questione viene presentata come un allarme sulla possibilità di un pericolo imminente.

Per favore, non leggete questo libro. Se siete ubriachi di politicamente corretto, se avete paura di passare per «islamofobi», se vi siete lasciati abbindolare dalle parole d’ordine del multiculturalismo e della finta integrazione, se vi siete lasciati convincere dagli «accoglioni», che straparlano di accoglienza per difendere i loro interessi, se non avete a cuore la società costruita con il sudore e difesa con il sangue dei vostri nonni, se non amate le tradizioni, se non avete radici. Se non vi interessa la morte della nostra civiltà, se non vi preoccupa il fatto che in Europa ormai si tirano giù le statue della Madonna e si tirano su... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La minaccia di Allah. Il libro che svela il pericolo dell’islam (e come salvarsi)

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Ci siamo. Vi aspetto domani, qui a Monfalcone, insieme a Fausto Biloslavo, per la prima presentazione del mio nuovo libro: "LA MINACCIA DI ALLAH". Piazza della Repubblica, Monfalcone, festival Geografie. Ci vediamo domani, 28 marzo, alle 11.30! - facebook.com facebook

Barkan Mu da Juma’a! A yau na halarci sallar Juma’a a Masallacin Asokoro da ke Abuja. Allah Maaukakin Sarki (SWT) Ya kari ibadunmu, addu’o’inmu da kyawawan ayyukanmu a wannan rana mai albarka. Allah ya ci gaba da tabbatar da zaman lafiya, ha x.com