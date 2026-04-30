Mattarella a Pontedera Il tributo inaccettabile dei morti sul lavoro il pensiero per donne e giovani E un elogio della Vespa

Il presidente della Repubblica ha partecipato oggi a Pontedera, incontrando un grande numero di persone lungo un breve tratto di viale. Durante la visita, ha espresso un riconoscimento per le donne e i giovani, e ha parlato del problema dei morti sul lavoro, definendolo un “tributo inaccettabile”. La giornata si è conclusa con un omaggio alla storia della Piaggio, con un elogio alla Vespa.

Pontedera (Pisa), 30 aprile 2026 – Bagno di folla per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, applauditissimo mentre percorre a piedi un breve tratto di viale a Pontedera, dallo stabilimento al Museo della Piaggio. Al passaggio del Capo dello Stato i numerosi bambini presenti, con bandierine italiane in mano, hanno intonato l'inno d'Italia per lui e Mattarella ha ricambiato salutandoli con la mano. Tutto intorno tanti cittadini festanti per la sua presenza: una vera e propria festa cittadina. https:www.lanazione.itvideomattarella-a-pontedera-cori-e-applausi-per-il-presidente-della-repubblica-i1f84y37 Mattarella è stato accolto dal...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattarella a Pontedera. Il “tributo inaccettabile” dei morti sul lavoro, il pensiero per donne e giovani. E un elogio della Vespa Notizie correlate Leggi anche: Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il divario di genere». Applausi per il presidente a Pontedera«Gli italiani sono abituati, fin dal Medio Evo, a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo». Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Presidente Sergio Mattarella a Pontedera: tutti i provvedimenti al traffico; Sergio Mattarella alla Piaggio di Pontedera: i tre momenti chiave della visita; Mattarella torna a Pontedera. La diretta di Telegranducato; Il presidente a Pontedera. Mattarella visita la Piaggio. Simbolo d’identità italiana. Mattarella a Pontedera in vista del 1 Maggio, visita stabilimento e Museo PiaggioIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nella città operaia di Pontedera (Pisa) dove visiterà lo stabilimento e il Museo Piaggio, alla vigilia del Primo Maggio. (ANSA) ... ansa.it Pontedera accoglie Sergio Mattarella: il presidente della Repubblica in visita alla PiaggioIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi a Pontedera. Come da tradizione il presidente celebrerà la Festa dei Lavoratori del primo ... gonews.it #1maggio #Pontedera Il Presidente #Mattarella in visita alla #Piaggio “Lavoro fondamento della convivenza. È tempo di coraggio: no a misure di corto respiro”. E sui morti sul lavoro parla di “tributo inaccettabile”. @Valerusso39 x.com Radio1 Rai. . #1maggio #Pontedera Il Presidente #Mattarella in visita alla #Piaggio “Lavoro fondamento della convivenza. È tempo di coraggio: no a misure di corto respiro”. E sui morti sul lavoro parla di “tributo inaccettabile”. @valerusso39 - facebook.com facebook