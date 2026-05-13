Il progetto di costruzione di una grande torre con il marchio Trump a Gold Coast, in Australia, è stato definitivamente cancellato. Dopo aver attirato interesse e polemiche, l’iniziativa non è più perseguibile e si è deciso di interromperne lo sviluppo. La decisione arriva dopo che l’idea aveva suscitato discussioni e scambi di opinioni tra le parti coinvolte.

Il progetto di un’imponente Trump Tower a Gold Coast, in Australia, è stata ufficialmente abbandonata. La realizzazione sarebbe dovuta avvenire per mano della società australiana Altus Property Group (APG), in accordo con la Trump Organization. Il rapporto sviluppatosi da ambo le parti pare essersi concluso precocemente. Sia Eric Trump, il vicepresidente della Trump Organization che David Young, di APG, sostenevano che il marchio Trump avrebbe agevolato la costruzione della torre più alta e del resort migliore del Paese. Quindi la Trump Tower in Australia non si farà?. Il vicepresidente esecutivo della Trump Organization, nonché secondogenito del presidente statunitense, aveva twittato il rendering ufficiale del progetto da 1,5 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Australia, il progetto della Trump Tower è sfumato perché diventato «tossico»

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