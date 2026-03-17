Un video in stile Lego diffuso dagli apparati mediatici iraniani mostra il conflitto in Medio Oriente utilizzando immagini semplici e simboliche. Il filmato, che ha ottenuto ampia diffusione online, rappresenta una narrazione visiva del conflitto e coinvolge un pubblico internazionale. La clip è diventata virale sui social media, attirando l’attenzione di molti utenti.

Quando la guerra si sposta online, le immagini diventano armi potenti quanto i missili. Un video in stile Lego diffuso dagli apparati mediatici iraniani racconta il conflitto in Medio Oriente attraverso un linguaggio visivo semplice ma fortemente simbolico. Il filmato, trasmesso anche dalla tv di Stato di Teheran e poi condiviso sui social, mostra una narrazione polarizzata degli eventi e ha ottenuto decine di migliaia di interazioni. Non è un cartone pensato per intrattenere, ma un esempio di comunicazione politica costruita per influenzare opinioni e dibattito internazionale. Analizzarlo aiuta a capire come funziona oggi la propaganda digitale e perché è importante sviluppare spirito critico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Propaganda in stile Lego: perché il video di Teheran su Trump è diventato virale

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