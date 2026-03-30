Perché il cielo dell'Australia Occidentale è diventato rosso sangue | c'entra la polvere di ferro

Venerdì scorso, il cielo dell'Australia Occidentale si è colorato di un intenso rosso sangue, creando un’atmosfera inquietante e preoccupante tra la popolazione locale. La tonalità particolare è stata causata dalla presenza di polvere di ferro sospesa nell’aria, che ha riflesso la luce del sole in modo tale da tingere il cielo di quel colore insolito.

Venerdì scorso il cielo dell'Australia Occidentale si è tinto di un inquietante rosso sangue che ha intimorito gli abitanti della zona. Ma dietro l'atmosfera apocalittica del ciclone Narelle non c'è nulla di soprannaturale: è l'effetto della polvere di ferro sulla percezione della luce e dei colori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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