Ausonia aggressione in un bar sulla SR 630 | 28enne denunciato per lesioni a madre e figlia

Un episodio di violenza si è verificato in un bar lungo la strada statale 630, coinvolgendo un uomo di 28 anni residente ad Ausonia. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe aggredito una madre e sua figlia, provocando loro lesioni. La scena si è svolta per motivi ritenuti futili. La polizia ha denunciato l’uomo a piede libero, senza ulteriori dettagli su eventuali misure cautelari.

Un episodio di violenza scaturito per futili motivi si è concluso con la denuncia a piede libero di un 28enne residente ad Ausonia. L'uomo dovrà rispondere davanti alla Procura della Repubblica di Cassino delle accuse di minacce, danneggiamento e lesioni personali.La dinamica dell'aggressione I.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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