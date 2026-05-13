Aumento stipendio presidi firmato il contratto | quanto arriva in più in busta paga

È stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale per i presidi, valido dal 2022 al 2024, che prevede aumenti salariali per i dirigenti del settore Istruzione e Ricerca. Le modifiche riguardano gli importi che verranno inseriti nelle buste paga dei presidi, confermando gli incrementi già annunciati. La firma del contratto riguarda il triennio e si applica a tutto il comparto.

È stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale (Ccnl) per i presidi, relativo al triennio 2022-2024, che conferma gli aumenti economici attesi dai dirigenti del comparto Istruzione e Ricerca. Per questi sono previsti aumenti medi pari a 500 euro mensili, oltre a un pacchetto di arretrati che può arrivare fino a quasi 6 mila euro. L’intesa, sottoscritta presso Aran, interessa circa 7.550 dirigenti scolastici – quindi principalmente i presidi delle scuole italiane – e oltre 360 dirigenti delle università e degli enti di ricerca. Cosa prevede il nuovo contratto. Il nuovo Ccnl dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca riconosce ai dirigenti scolastici un aumento medio di 500 euro lordi al mese su 13 mensilità, per un incremento salariale complessivo pari all’8,48% per gli anni che vanno dal 2022 al 2024.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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