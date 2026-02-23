Stipendi dipendenti comunali firmato il nuovo contratto | di quanto aumenta la busta paga e per chi

Il rinnovo del contratto per i dipendenti comunali ha portato a un aumento salariale di circa 140 euro lordi al mese, dopo la firma presso l’Aran. Questa decisione coinvolge 400mila lavoratori degli enti locali, che riceveranno anche arretrati medi di 2.300 euro. La modifica riguarda principalmente i dipendenti del settore, che aspettavano da tempo questa revisione delle retribuzioni. La nuova intesa si applica a tutte le categorie interessate.

Quando arriva la busta paga a gennaio 2026 per dipendenti pubblici e privati e per chi aumenta lo stipendioA gennaio 2026, dipendenti pubblici e privati riceveranno le proprie buste paga con aggiornamenti e novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

