Aumento dello stipendio dei professori in arrivo busta paga più ricca con il nuovo Ccnl

Il rinnovo del contratto nel settore dell'Istruzione e della Ricerca sta avanzando, con un nuovo tavolo convocato presso l'Aran che coinvolge i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni. Dopo anni di trattative, si prospetta una possibile intesa sulla questione degli aumenti salariali dei docenti, con l’obiettivo di rendere più consistente la retribuzione netta. La discussione è in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca entra nel vivo e, dopo anni di attese e trattative spesso complesse, il nuovo tavolo all’Aran con i sindacati potrebbe portare già a una prima intesa sugli aumenti di stipendio. In gioco c’è un pacchetto di risorse significativo destinato a circa 1,3 milioni di lavoratori della pubblica amministrazione, tra cui una fetta rilevante è rappresentata proprio da docenti, personale Ata, ricercatori e personale Afam. Quanto cresceranno gli stipendi dei professori. Il rinnovo contrattuale del comparto relativo al triennio 2025-2027 sta procedendo con rapidità, per arrivare alla firma definitiva sulla parte economica entro il 1° aprile 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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