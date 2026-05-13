Aule di scuola arredate in stile Pan di Stelle | l' Agcm mette fine alla polemica sollevata dai medici piemontesi nei confronti di Barilla
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di archiviare l'esposto presentato a febbraio dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino. La denuncia riguardava le aule scolastiche arredate in stile Pan di Stelle e l'eventuale coinvolgimento di Barilla, ma l'Autorità ha concluso che non ci sono elementi sufficienti per avviare un procedimento. La polemica tra le parti si era accesa in questi mesi senza ulteriori sviluppi.
Non ci sono gli elementi sufficienti per avviare un procedimento. Così l'Agcm, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, archivia l'esposto che era stato presentato a febbraio dall'OMCeO, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nei confronti di Barilla e relativo a un.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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