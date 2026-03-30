Rampulla | La polemica su Locatelli a cena coi giocatori dell’Inter è assurda C’è invidia nei confronti di…

Un dirigente ha commentato la discussione relativa a un giocatore che sarebbe stato visto cenare con alcuni membri di una squadra rivale. Ha definito la polemica “assurda” e ha espresso che, a suo avviso, dietro ci sarebbe invidia nei confronti del calciatore coinvolto. La vicenda ha suscitato reazioni nel mondo del calcio, con opinioni contrastanti sulla questione.

Rampulla: «La polemica su Locatelli a cena coi giocatori dell’Inter è assurda. C’è invidia nei confronti di.». Le parole dell’ex portiere. L’ex portiere della Juventus, Michelangelo Rampulla, è intervenuto pubblicamente per commentare le recenti polemiche nate attorno alla Nazionale italiana. Al centro della discussione mediatica è finita una fotografia scattata nel ritiro azzurro, che ritrae il centrocampista bianconero Manuel Locatelli a cena insieme ad alcuni giocatori dell’Inter. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Queste immagini hanno generato diverse critiche da parte dei tifosi, i quali hanno contestato la vicinanza tra tesserati di club rivali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rampulla: «La polemica su Locatelli a cena coi giocatori dell’Inter è assurda. C’è invidia nei confronti di…» Articoli correlati Balzarini sulla cena di Locatelli con i giocatori dell’Inter: «Una polemica fuori dal mondo. Sono professionisti. Ragionano in un modo differente dai tifosi»di Redazione JuventusNews24Balzarini su Youtube ha chiarito la questione Locatelli dopo le polemiche di questi giorni per la sua cena con i giocatori... Derby al Milan, Di Canio commenta: “Nei giocatori dell’Inter c’è una psicosi nei confronti dei rossoneri”Nella serata di ieri, il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto con merito contro l'Inter di Cristian Chivu grazie al primo gol rossonero del...