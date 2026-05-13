Audace Cerignola ufficiale il passaggio di consegne

L'Audace Cerignola ha annunciato ufficialmente il passaggio di consegne. Nicola Grieco cederà il 100% delle quote della società a nuovi proprietari. La transazione è stata formalizzata e comunicata agli organi competenti. Non sono stati resi noti dettagli finanziari o altre informazioni relative alla cessione. La società continuerà a operare sotto la nuova proprietà a partire dalla data stabilita.

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Nicola Grieco cederà il 100% delle quote dell’Audace Cerignola alla cordata locale che porterà avanti il progetto, ovvero Gianni Nardiello, attuale vice presidente del club ed imprenditore nel settore degli impianti energetici, Vito Manduano, attuale main sponsor e imprenditore di rilievo sul territorio, Lio Lo Conte, imprenditore nel. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Audace Cerignola, ufficiale il passaggio di consegne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: L’Audace Cerignola non supera il Latina: finisce 1-1 al Monterisi Leggi anche: Casertana a valanga: poker servito all'Audace Cerignola Temi più discussi: Serie C, si ferma subito la corsa playoff del Cerignola: a Crotone solo un pari; Squali avanti nei playoff: Crotone-Audace Cerignola 1-1; Audace Cerignola ad un passo dal cambio societario: si attende il comunicato ufficiale; Esce al primo turno playoff l’Audace Cerignola, a Crotone non basta l’1-1. Audace #Cerignola, ore decisive per il futuro: #Grieco saluta dopo 12 anni, pronta la nuova cordata x.com Audace Cerignola, cambio di proprietà in arrivo? Mercoledì 20/5 conferenza di GriecoMercoledì 20 maggio sarà una data da segnare sul calendario per tutti i tifosi dell' Audace Cerignola. Con una nota pubblicata sui canali ufficiali del club ofantino si apprende che Nicola Grieco, ... tuttomercatoweb.com GRIECO CERIGNOLA Cerignola, Grieco lascia dopo 12 anni: il 20 maggio la conferenza stampa di salutoIl presidente gialloblù, dopo dodici anni alla guida della società, terrà una conferenza stampa da presidente uscente mercoledì 20 maggio ... statoquotidiano.it