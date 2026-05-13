Audace Cerignola ufficiale il passaggio di consegne

Da ilsipontino.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Audace Cerignola ha annunciato ufficialmente il passaggio di consegne. Nicola Grieco cederà il 100% delle quote della società a nuovi proprietari. La transazione è stata formalizzata e comunicata agli organi competenti. Non sono stati resi noti dettagli finanziari o altre informazioni relative alla cessione. La società continuerà a operare sotto la nuova proprietà a partire dalla data stabilita.

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Nicola Grieco cederà il 100% delle quote dell’Audace Cerignola alla cordata locale che porterà avanti il progetto, ovvero Gianni Nardiello, attuale vice presidente del club ed imprenditore nel settore degli impianti energetici, Vito Manduano, attuale main sponsor e imprenditore di rilievo sul territorio, Lio Lo Conte, imprenditore nel. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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