Casertana a valanga | poker servito all' Audace Cerignola
La partita tra Casertana e Audace Cerignola si conclude con un punteggio di quattro a zero a favore dei padroni di casa. La prima frazione di gioco vede i rossoblu partire subito con un ritmo alto, portando avanti azioni offensive che si traducono in più reti. La squadra ospite non riesce a contenere l’attacco avversario, che segna più volte nel corso del primo tempo.
Casertana a valanga. Al Pinto i falchetti servono il poker all’Audace Cerignola.Nella prima frazione di gioco i rossoblu partono con il piede sull’acceleratore. Al terzo minuto Girelli realizza il gol del vantaggio con un tap in dopo una bella spizzata di Casarotto sul primo palo. Passano appena.🔗 Leggi su Casertanews.it
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