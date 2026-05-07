Festa della Mamma alla Lanterna | laboratori e storia per le famiglie

Alla festa della Mamma presso la lanterna si svolgeranno diversi laboratori e attività pensate per le famiglie. I bambini avranno l'opportunità di conoscere la storia del faro attraverso giochi e attività creative. I laboratori per i più piccoli si terranno in uno spazio dedicato all’interno dell’area della lanterna, offrendo momenti di scoperta e divertimento. L’evento mira a coinvolgere le famiglie in un’esperienza educativa e ricreativa.

? Cosa scoprirai Come possono i bambini scoprire la storia del faro con il gioco?. Dove si svolgeranno i laboratori creativi per i più piccoli?. Come si può prenotare uno dei pochi posti disponibili gratuitamente?. Perché l'iniziativa punta a coinvolgere le nuove generazioni nel patrimonio locale?.? In Breve Prenotazione obbligatoria via email [email protected] per gestire i posti limitati.. Percorso museale seguito da laboratori creativi nel parco ai piedi del faro.. Iniziative culturali parallele presso MUCE Certosa e Cimitero Monumentale di Staglieno.. Partecipazione gratuita con ingresso al monumento già incluso nel prezzo del titolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa della Mamma alla Lanterna: laboratori e storia per le famiglie Auvergne & Metz : gorges sauvages, saumons et cathédrale géante | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Festa della Mamma, alla Lanterna un pomeriggio dedicato a bambini e famiglieIn occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio a partire dalle ore 15, gli Amici della Lanterna organizzano un pomeriggio dedicato a... Festa della mamma a Pioppo, trekking fluviale e laboratori alle Cascatelle Naca NicaDomenica 10 maggio trekking fluviale, laboratori per i più piccoli e osservazione del Sole alle Cascatelle Naca Nica, a Pioppo, frazione di Monreale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festa della mamma 2026 a Palazzo Lombardia; Festa della Mamma 2026, le migliori idee regalo per mamme allergiche alla tecnologia; Festa della mamma a Roma: tutti gli eventi da non perdere il 10 maggio; Cara mamma, quest'anno ti porto a festeggiare in SPA: ecco dove. Festa della mamma, una canzone di Jovanotti diventa un francobollo molto specialeHai mai cantato Ciao Mamma, guarda come mi diverto? Questa canzone di Lorenzo Cherubini, noto a tutti come Jovanotti, ha ispirato un francobollo molto speciale, che rende omaggio alle mamme e alla m ... focusjunior.it Festa della Mamma, regali che diventano ricordi: cosa fare per una giornata insiemeLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa della Mamma, regali che diventano ricordi: cosa fare per una giornata insieme ... tg24.sky.it Festa della mamma e matematica Una scheda con problemi con le misure ideali per la classe terza della scuola primaria (a tema Festa della Mamma). - facebook.com facebook