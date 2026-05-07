Festa della Mamma alla Lanterna | laboratori e storia per le famiglie

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla festa della Mamma presso la lanterna si svolgeranno diversi laboratori e attività pensate per le famiglie. I bambini avranno l'opportunità di conoscere la storia del faro attraverso giochi e attività creative. I laboratori per i più piccoli si terranno in uno spazio dedicato all’interno dell’area della lanterna, offrendo momenti di scoperta e divertimento. L’evento mira a coinvolgere le famiglie in un’esperienza educativa e ricreativa.

? Cosa scoprirai Come possono i bambini scoprire la storia del faro con il gioco?. Dove si svolgeranno i laboratori creativi per i più piccoli?. Come si può prenotare uno dei pochi posti disponibili gratuitamente?. Perché l'iniziativa punta a coinvolgere le nuove generazioni nel patrimonio locale?.? In Breve Prenotazione obbligatoria via email [email protected] per gestire i posti limitati.. Percorso museale seguito da laboratori creativi nel parco ai piedi del faro.. Iniziative culturali parallele presso MUCE Certosa e Cimitero Monumentale di Staglieno.. Partecipazione gratuita con ingresso al monumento già incluso nel prezzo del titolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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