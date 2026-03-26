Laboratori di primavera | Attività per famiglie

Il 7 aprile 2026 alle ore 15, il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica dell'Università di Pisa ospiterà un'attività rivolta alle famiglie, in occasione dell'inizio della primavera. La giornata prevede laboratori dedicati ai visitatori di tutte le età, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in esperienze didattiche e di scoperta nel campo della fisica.

Col sopraggiungere della primavera, il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica dell'Università di Pisa organizza un'attività per famiglie: Martedì 7 aprile 2026, ore 15.00 – 18.00L’attività si svolgerà su tre turni, ore 15:00; 16:00 e 17:00Laboratori di primaveraEtà: 7+Costo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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