Angela Taccia ha espresso riserve riguardo alle recenti audizioni di Marco Poggi e delle sorelle Cappa, evidenziando la presenza di numerosi dubbi ancora da chiarire. La stessa ha negato qualsiasi connessione tra le persone coinvolte e le questioni in esame, sollevando perplessità sulla trasparenza dell'intera procedura. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento giudiziario che coinvolge diverse figure e aspetti ancora da approfondire.

Angela Taccia risponde alla convocazione di Marco Poggi e delle gemelle Cappa, apprendendola per la prima volta proprio dai media. Si dice però tranquilla perché, avendo letto le carte, sa che non c’è nulla contro Andrea Sempio. Non può prevedere il futuro, dice, ma per quello che sa lei non ci sono legami tra il suo assistito e Chiara Poggi o le cugine. Aggiunge poi un dettaglio sull’ossessione per la ragazza che lavorava al pub e dice che loro del gruppo lo sapevano. Taccia sulla convocazione di Marco Poggi e le gemelle Cappa C'è un pezzo mancante? Tentativi di disumanizzare Sempio Taccia sulla convocazione di Marco Poggi e le gemelle Cappa Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, risponde alle domande sulla convocazione di Marco Poggi e le sorelle Cappa.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Angela Taccia sulla convocazione di Marco Poggi e le sorelle Cappa: "Tanti dubbi da chiarire"

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