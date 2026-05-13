Per la 37ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano una guida completa sui giocatori da schierare e quelli da evitare. La suddivisione in fasce aiuta a capire chi può portare punti certi e chi potrebbe risultare meno affidabile in questo turno. La selezione include sia i top player che alcune scelte meno consigliate, offrendo un quadro chiaro delle possibilità per questa giornata di calcio.

Archiviata la 36ª giornata, la Serie A è pronta a ripartire con il penultimo turno della stagione. Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 37ª giornata

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