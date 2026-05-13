Michele Fontana, forte atleta del Gp. Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli, del direttore sportivo Paolo Bonatti e della segretaria generale Paola Lazzini, ha vinto la X edizione del " Trofeo Lago di Viverone ", a Biella, sulla distanza di 19 km, con il tempo di 1h06’45. A Montecatini Terme nel XXXIV "Trofeo Bcc Montecatini", sulla distanza di 12 km, vittoria nella categoria Argento di Rocco Cupolo. Poi quattro podi, nella categoria Veterani con i secondi posti di Roberto Ria e Flavia Cristianini e terzi di Marco Benvenuti e Chiara Giangrandi. In Sardegna, al "Trofeo Serramanna", terzo posto assoluto per Mattia Scalas.🔗 Leggi su Lanazione.it

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