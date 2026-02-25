atletica ultramaratona brilla ganassi spallanzani

Ganassi Spallanzani si è distinto nell’atletica ultramaratona, grazie a una prestazione intensa durante il weekend. La causa di questa performance è stata la lunga preparazione e il forte impegno atletico. Durante la gara, ha percorso più di 100 chilometri in condizioni difficili, dimostrando resistenza e determinazione. La sua prova ha attirato l’attenzione degli esperti e degli appassionati, pronti a seguire i prossimi appuntamenti. Un risultato che apre nuove sfide per il futuro.

Per l’atletica leggera reggiana lo scorso week-end non è stato solo la prestazione record di Zaynab Dosso sui 60 piani in Polonia, ma anche tanti risultati ad ogni livello e su varie specialità. Quarto posto di Federico Ganassi Spallanzani nell’Ultramaratona del Conero, valida per il campionato italiano 50 km su strada; per l’ultra-runner Atletica Reggio crono di 3h11’45. Nella stessa manifestazione era presente Antonio Tallarita che ha gareggiato su 100 km ed è giunto secondo di categoria in 11h37’42: "Non sono andato benissimo – dice Antonio – diciamo che è stato un bell’allenamento per i mondiali di fine marzo sulla 48 ore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

