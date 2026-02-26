Atletica leggera - Cross Orecchiella d’argento

Altre soddisfazioni ai campionati italiani di cross, a Selinunte, in provincia di Trapani, per i colori del Gs Orecchiella Garfagnana che si è laureato vicecampione d’Italia al femminile, con la squadra assoluta. Un risultato straordinario che consente di staccare il pass per la Coppa Europa di cross per club e riporta la formazione femminile della società biancoceleste per la terza volta sul palcoscenico internazionale. Protagoniste dell’impresa, accolta con entusiasmo da tutto l’ambiente, cinque atlete di grande spessore: Diletta Moressa, Angela Mattevi, Isabella Caposieno, Francesca Calvauna e Sonia Tissi. Bel risultato anche per... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

