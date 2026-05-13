Atletica Podi per Rossi Giuliani e Bertaccini

Gli atleti dell’Edera Atletica Forlì hanno conquistato medaglie nelle prime competizioni primaverili, partecipando al Memorial Brandoli-Ansaloni a Modena. Le gare si sono svolte nelle categorie Allievi, Promesse, Juniores e Seniores, e sono stati premiati Rossi, Giuliani e Bertaccini. I risultati rappresentano le prime affermazioni stagionali per la squadra, con i podi ottenuti durante le diverse prove.

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Prime gare primaverili e prime medaglie per gli atleti dell’ Edera Atletica Forlì, di scena contemporaneamente a Modena, nel Memorial Brandoli-Ansaloni, riservato alle categorie Allievi, Promesse, Juniores e Seniores. Il miglior risultato è arrivato da Edoardo Rossi, 2º nei 110 ostacoli col tempo di 14’’36, migliorando il suo record personale. Lo stesso Rossi corre anche i 200 metri piazzandosi però 32° assoluto e 5º tra gli Allievi, migliorando comunque decisamente il suo personale, passando da 24’’24 a 22’’64. Molto bene anche Pietro Giuliani nel salto triplo: con un balzo di 13,59 è sesto assoluto ma vince la gara Allievi. La terza medaglia arriva tra le Promesse, questa volta nel salto in lungo femminile con Linda Bertaccini che atterra a 5,49, molto vicino al suo personale di 5,61.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica. Podi per Rossi, Giuliani e Bertaccini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Atletica leggera. Decathlon, Edera d’oro e d’argento con Giuliani e Rossi ai RegionaliGrande impresa di Pietro Giuliani, classe 2009 dell’Edera Forlì, ai Campionati regionali di prove multiple tenuti a Cesena. Edera Atletica Forlì sul tetto dell’Emilia Romagna: Pietro Giuliani e Edoardo Rossi dominano a CesenaUn fine settimana da incorniciare per l’atletica forlivese quello appena trascorso a Cesena, teatro dei campionati regionali di prove multiple per le... Temi più discussi: Atletica. Podi per Rossi, Giuliani e Bertaccini; I Risultati della 4ª Prova del Trofeo Cesare Brambilla - RAGAZZI/E; Atletica - La Nazione; Atletica Monza, pioggia di risultati: titolo regionale per Caramello e tre minimi per gli Italiani. Atletica, pioggia di record personali e successi tra Modena e Cesena per l'EderaGli atleti forlivesi hanno collezionato podi e numerosi primati personali (PB), confermando l'ottimo stato di forma del settore giovanile e assoluto ... forlitoday.it Edera Atletica Forlì sul tetto dell’Emilia Romagna: Pietro Giuliani e Edoardo Rossi dominano a CesenaIl protagonista assoluto della manifestazione è stato Pietro Giuliani, impegnato nella categoria allievi (under 18) ... forlitoday.it