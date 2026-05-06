Edera Atletica Forlì sul tetto dell’Emilia Romagna | Pietro Giuliani e Edoardo Rossi dominano a Cesena

Durante il fine settimana a Cesena si sono svolti i campionati regionali di prove multiple dedicati alle categorie allievi, junior e assoluti. L’Edera Atletica Forlì ha ottenuto risultati rilevanti, con Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi che si sono distinti nelle rispettive gare, contribuendo al successo complessivo della squadra in questa fase della competizione.

Un fine settimana da incorniciare per l’atletica forlivese quello appena trascorso a Cesena, teatro dei campionati regionali di prove multiple per le categorie allievi, junior e assoluti. I portacolori dell’Edera Atletica Forlì hanno firmato prestazioni di altissimo livello, portando a casa una.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate La Libertas Atletica Forlì sul tetto dell'Emilia Romagna: Allievi campioni regionali di prove multipleLa Libertas Atletica Forlì si conferma una delle realtà più solide nel panorama regionale delle prove multiple, portando a casa un prestigioso titolo... Atletica leggera, Pietro Giuliani ed Edoardo Rossi protagonisti ai Campionati italiani allieviHa aperto le danze sabato Giuliani che, dopo un periodo travagliato a causa di continui infortuni, è atterrato a 6,70 metri nel salto in lungo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Atletica, pioggia di record personali e successi tra Modena e Cesena per l'Edera; Forlì, l’Edera Atletica piange la morte di Fabrizio Renzi; Campionati Regionali di Prove Multiple a Cesena; Addio a Fabrizio Renzi, il Maestro dello sport forlivese che sapeva sorridere alla vita. Forlì, l’Edera Atletica piange la morte di Fabrizio RenziUn gravissimo lutto ha colpito la famiglia dell’Edera Atletica Forlì. All’età di 66 anni è morto Fabrizio Renzi, prima atleta e ora stimato ... corriereromagna.it Atletica, pioggia di record personali e successi tra Modena e Cesena per l'EderaGli atleti forlivesi hanno collezionato podi e numerosi primati personali (PB), confermando l'ottimo stato di forma del settore giovanile e assoluto ... forlitoday.it Forlì, l’Edera Atletica piange la morte di Fabrizio Renzi - facebook.com facebook