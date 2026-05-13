Atessa | 15 americani tornano tra le radici degli avi tra lacrime e storia

Quindici cittadini statunitensi sono tornati nel paese natale dei loro antenati, visitando luoghi legati alle origini familiari. Durante il viaggio, hanno mostrato emozioni intense, spesso accompagnate da lacrime. Le loro visite sono state guidate da documenti d’archivio che hanno permesso di individuare le case dei nonni e altri siti storici. I discendenti hanno utilizzato registri e atti ufficiali per rintracciare i luoghi di origine.

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? Domande chiave Quali documenti d'archivio hanno scatenato l'emozione dei visitatori americani?. Come hanno fatto i discendenti a ritrovare le case dei nonni?. Chi ha permesso l'accesso ai registri storici della famiglia Cinalli?. Perché questo ritorno alle radici può cambiare il turismo di Atessa?.? In Breve Documenti anagrafici ritrovati tra il 1900 e il 1940 presso il Comune.. Incontri con parenti locali e visite alla Cattedrale di San Leucio.. Ricerca genealogica presso la parrocchia storica della Chiesa di San Michele.. Potenziale sviluppo del turismo esperienziale per le famiglie Cinalli, Alberico e Pellegrini.. Circa 15 cittadini americani legati alle famiglie Cinalli, Alberico e Pellegrini hanno visitato Atessa martedì scorso per ricostruire il legame con le proprie origini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atessa: 15 americani tornano tra le radici degli avi tra lacrime e storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Americani ad Atessa alla scoperta delle proprie radiciUn gruppo di americani alla ricerca delle proprie radici ha fatto visita, martedì, ad Atessa. 15 marzo 2026: i bambini tornano a scuola tra le macerieLa domenica del 15 marzo 2026 segna una svolta decisiva: i bambini israeliani, dopo due settimane di vita nei rifugi, stanno per tornare alle aule...