Americani ad Atessa alla scoperta delle proprie radici

Martedì ad Atessa un gruppo di circa 15 americani, appartenenti alle famiglie Cinalli, Alberico e Pellegrini, ha visitato i luoghi di origine dei propri antenati. La visita si è concentrata sui punti in cui sono nati e cresciuti i propri avi, con l’obiettivo di conoscere meglio le radici familiari. La delegazione ha percorso alcune zone del centro storico e ha incontrato rappresentanti locali durante la giornata.

Un gruppo di americani alla ricerca delle proprie radici ha fatto visita, martedì, ad Atessa.“Circa 15 persone, legate alle famiglie Cinalli, Alberico e Pellegrini, sono venute per scoprire i luoghi dove sono nati e cresciuti i propri avi. Un momento di gioia e stupore - commentano dal Comune -.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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