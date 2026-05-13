Americani ad Atessa alla scoperta delle proprie radici

Da chietitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì ad Atessa un gruppo di circa 15 americani, appartenenti alle famiglie Cinalli, Alberico e Pellegrini, ha visitato i luoghi di origine dei propri antenati. La visita si è concentrata sui punti in cui sono nati e cresciuti i propri avi, con l’obiettivo di conoscere meglio le radici familiari. La delegazione ha percorso alcune zone del centro storico e ha incontrato rappresentanti locali durante la giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un gruppo di americani alla ricerca delle proprie radici ha fatto visita, martedì, ad Atessa.“Circa 15 persone, legate alle famiglie Cinalli, Alberico e Pellegrini, sono venute per scoprire i luoghi dove sono nati e cresciuti i propri avi. Un momento di gioia e stupore - commentano dal Comune -.🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Identità, radici e illusioni. Lucetta Scaraffia e una ricerca delle proprie originiChe ne sarà dell'identità in un tempo ridotto a successione di istanti? Cosa farebbe una storica cattolica se all’improvviso scoprisse di avere delle...

Leggi anche: San Tammaro riscopre le proprie radici: primo volume dedicato alla storia del Comune

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web