Il 15 marzo 2026, i bambini israeliani nelle zone confinarie riprendono le lezioni dopo due settimane trascorse nei rifugi. La decisione riguarda le aree colpite e coinvolge istituti scolastici che riaprono per gli studenti. La ripresa delle attività scolastiche si verifica in un momento di tensione nella regione.

La domenica del 15 marzo 2026 segna una svolta decisiva: i bambini israeliani, dopo due settimane di vita nei rifugi, stanno per tornare alle aule scolastiche nelle zone confinarie. Questa ripresa della normalità avviene paradossalmente vicino a Gaza, un’area ora liberata dalla minaccia costante dei missili di Hamas, un gruppo che agisce come proxy di Teheran e che aveva reso i bombardamenti parte integrante dell’esistenza quotidiana. Mentre la pace sembra avvicinarsi al confine meridionale, il fronte settentrionale rimane attivo con lo scontro contro gli Hezbollah, un pericolo diretto vive al nord e non dorme da decenni sotto la pressione iraniana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 15 marzo 2026: i bambini tornano a scuola tra le macerie

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