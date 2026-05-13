Mercoledì 13 maggio, gli esami medici hanno confermato una distrazione di primo e secondo grado per un giocatore dell'Atalanta, causando la fine anticipata della sua stagione. La squadra si sta già preparando per le prossime partite senza il suo contributo. Il tecnico spera di poter contare su Djimsiti per sostituire l'infortunato e affrontare le sfide rimanenti.

CALCIO. Mercoledì 13 maggio gli esami hanno evidenziato una distrazione tra il primo e secondo grado. Col Bologna a Bergamo (domenica 17 alle 18) è a rischio Kossounou. L’albanese cerca il recupero, de Roon alternativa. Giorgio Scalvini e Odilon Kossounou fuori, Berat Djimsiti spera. In casa Atalanta resta l’allarme difesa per la gara col Bologna, domenica 17 maggio alla New Balance Arena (alle 18). Contro i rossoblù Palladino dovrà rinunciare a Scalvini: gli accertamenti effettuati mercoledì 13 maggio hanno evidenziato una distrazione tra il primo e il secondo grado della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, lesione per Scalvini: stagione finita, Palladino spera in Djimsiti

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