Asta tori podolici a Laurenzana | 14 esemplari per i 30 anni

A Laurenzana si è svolta un'asta di tori podolici in occasione del trentesimo anniversario dell'evento, con la vendita di quattordici esemplari. La selezione dei tori è avvenuta attraverso pesature e valutazioni tecniche condotte in più sessioni, con l'obiettivo di individuare gli animali più idonei secondo specifici criteri di peso e conformazione. Durante l’asta sono stati adottati metodi standardizzati per garantire trasparenza e uniformità nel procedimento di selezione.

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