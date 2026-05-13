Asta tori podolici a Laurenzana | 14 esemplari per i 30 anni
A Laurenzana si è svolta un'asta di tori podolici in occasione del trentesimo anniversario dell'evento, con la vendita di quattordici esemplari. La selezione dei tori è avvenuta attraverso pesature e valutazioni tecniche condotte in più sessioni, con l'obiettivo di individuare gli animali più idonei secondo specifici criteri di peso e conformazione. Durante l’asta sono stati adottati metodi standardizzati per garantire trasparenza e uniformità nel procedimento di selezione.
? Punti chiave Come sono stati selezionati i quattordici esemplari per l'asta?. Quali criteri tecnici hanno guidato le pesate quindicinali dei tori?. Perché questi riproduttori sono fondamentali per la sopravvivenza delle aziende?. Chi deciderà il futuro genetico dei pascoli lucani e calabresi?.? In Breve Esemplari provenienti da Potenza, Materia, Catanzaro e Cosenza dopo sei mesi di test.. Centro di Laurenzana costruito nel 1996 con contributi della Regione Basilicata.. Oltre 1000 tori testati nella struttura dal 1996 ad oggi.. Partecipazione prevista dell'assessore regionale all'Agricoltura Carmine Cicala.. Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 11, il centro di selezione di Laurenzana ospiterà la trentesima edizione dell’asta dedicata ai torelli di razza podolica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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