Dopo dieci anni di pausa, i motori tornano a sfrecciare nel centro storico di un paese dell’entroterra, con la disputa di uno slalom organizzato dall’Automobile Club locale. La gara prevede 14 birillate tra i vicoli stretti e ripidi, una sfida impegnativa per i piloti. L’evento coinvolge anche le attività commerciali del borgo, che si preparano a ricevere visitatori e appassionati durante il fine settimana.

? Punti chiave Come affronteranno i piloti le 14 birillate tra i vicoli stretti?. Quali sono le conseguenze economiche per le botteghe del borgo?. Chi gestirà la sicurezza tra le mura del centro medievale?. Quando inizieranno le verifiche tecniche per i team iscritti?.? In Breve Tracciato di 2950 metri con 14 birillate tra Serra Potamo e rione San Giacomo.. Verifiche tecniche sabato 23 maggio ore 14.30 e ricognizioni domenica 24 maggio ore 9.30.. Termine ultimo iscrizioni piloti fissato per le ore 24 di mercoledì 20 maggio.. Impatto economico previsto per ristoranti e strutture ricettive di Laurenzana durante il weekend.. Il borgo medievale di Laurenzana riapre le porte al grande automobilismo il 24 maggio 2026 con il ritorno dello slalom Coppa Città di Laurenzana dopo dieci anni di silenzio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laurenzana, i motori tornano dopo 10 anni: sfida nello slalom ACI

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