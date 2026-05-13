Durante il Festival di Sanremo, è stata notata una frase scomparsa all’ultimo momento e un testo modificato poco prima dell’evento. Questa situazione ha attirato l’attenzione del pubblico e sui social si sono sollevate diverse ipotesi. In particolare, alcune persone hanno parlato di un possibile intervento di Carlo Conti per modificare il copione. La vicenda ha suscitato discussioni e speculazioni tra gli utenti online.

Una frase sparita all’ultimo momento, un testo modificato poco prima del Festival di Sanremo e una coincidenza che sta facendo discutere il web. Nelle ultime ore è esploso un piccolo caso attorno a Che Fastidio!, il brano con cui Ditonellapiaga ha partecipato a Sanremo 2026. Alcuni fan, infatti, hanno scoperto che nella versione originaria della canzone comparivano anche i nomi di Albano e Romina tra le cose “insopportabili” elencate nel ritornello. Un dettaglio eliminato nella versione definitiva arrivata sul palco dell’Ariston e che ora alimenta sospetti e retroscena. Ecco il testo originale di Che fastidio di Ditonellapiaga. La curiosità è nata dopo che alcuni ascoltatori hanno recuperato la prima versione del pezzo, presente nell’edizione in vinile stampata prima dell’annuncio ufficiale dei Big in gara a Sanremo 2026.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Assurdo, Ditonellapiaga contro Albano e Romina? La frase lascia di stucco: Carlo Conti è intervenuto in fretta e furia?

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