Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, ha annunciato di essersi separata dal marito durante un’intervista televisiva. La giovane donna ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza personale, parlando di un momento difficile legato alla fine del matrimonio. La sua testimonianza si è concentrata sulla delicata fase di transizione e sui sentimenti vissuti in questo periodo.

Tra dolore e maternità: Romina Carrisi racconta un momento delicato della sua vita privata in un'intervista televisiva molto intensa. Non è semplice esporsi quando il dolore è ancora fresc o. Eppure, davanti alle telecamere, Romina Carrisi ha scelto di raccontare senza filtri uno dei momenti più complessi della sua vita privata. Un'intervista intensa, segnata dall' emozione e da parole che pesano, pronunciate con la voce rotta ma con grande lucidità. Figlia di Albano e Romina Power, due icone della musica italiana, Romina è cresciuta sotto i riflettori, ma ha sempre cercato di ritagliarsi uno spazio personale lontano dai clamori.

© Donnapop.it - Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, si è separata dal marito: la confessione inaspettata

