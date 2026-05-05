Amarezza e rabbia. L'intervista di Albano Carrisi a Domenica In è un misto di emozioni e commozione. Mara Venier chiede conto al Leone di Cellino San Marco del rapporto con la ex moglie Romina Power, deteriorato dopo la tragica scomparsa della figlia maggiore Ylenia, nei giorni successivi al Capodanno tra 1993 e 1994. "Non ammazzarmi, non lo merito - ha detto Al Bano con la voce rotta dal pianto, guardando le telecamere di Rai 1 e rivolgendosi idealmente a Romina -. Io sono stato un grande sostegno e un pilastro nella nostra famiglia. Non me ne sono mai fregato". Poche settimane fa a Belve, su Rai 2, proprio la Power aveva contestato l'atteggiamento dell'ex marito: "Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Albano Carrisi piange a Domenica In: "Romina, non ammazzarmi", parole di fuoco contro la Power

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