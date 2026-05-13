Assistenti di Studio Odontoiatrico nel limbo | stop agli esami abilitanti ecco cosa sta accadendo

Da alcuni mesi, le scuole di formazione per assistenti di studio odontoiatrico in Campania hanno sospeso gli esami abilitanti, creando incertezza tra gli aspiranti professionisti. La sospensione coinvolge sia le sessioni di prova sia il processo di assunzione nel settore, che risulta bloccato. La situazione interessa gli studenti e le aziende del settore odontoiatrico, senza ancora una data di riattivazione ufficiale.

Caos in Campania per le scuole di formazione ASO - Assistenti Studio Odontoiatrico: da qualche mese ormai non si stanno più tenendo gli esami abilitanti, in quanto risulta bloccato l’intero sistema sia di formazione che di assunzione nel settore. È stata avanzata infatti una richiesta di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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