Bignami asfalta il fronte del No tra furia rossa in piazza e magistrati fratelli Ecco cosa sta accadendo

In questi giorni, si sono susseguite diverse tensioni riguardanti il referendum sulla riforma della Giustizia. Da un lato, manifestanti di fronte alla furia rossa in piazza, dall’altro, magistrati e figure istituzionali coinvolti in questioni legali e giudiziarie. Alcuni interventi pubblici hanno portato a confronti diretti tra le parti, creando un quadro di episodi che si sono verificati negli ultimi giorni.

Sembrerà un pot porri di casi e vicende, ma sono fatti che si succeduti – e solo negli ultimi giorni – intorno all’appuntamento referendario sulla riforma della Giustizia. E allora riavvolgiamo il nastro dalle ultime vicissitudini all’attenzione della cronaca politica fino ad oggi. Quando, per esempio, mentre il palcoscenico mediatico di La7 si trasforma in un ufficio di collocamento per reduci del progressismo, fuori dagli studi televisivi il clima intorno al referendum si fa pesante. Inquinato da un livore argomentativo che passa troppo spesso sotto silenzio. Ebbene: da un lato abbiamo le piazze della violenza. Dall’altro, l’arroganza di una certa magistratura che non vuole rinunciare al proprio cordone ombelicale con l’accusa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bignami asfalta il fronte del No tra furia rossa in piazza e magistrati “fratelli”. Ecco cosa sta accadendo Articoli correlati En-Nesyri Juve, il Fenerbahce offre l’attaccante ai bianconeri: ecco cosa sta accadendo. Decisivi i prossimi giorniCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Il fronte del “no”: “Non è una sfida tra politica e magistratiIl referendum sulla giustizia, in arrivo nelle prossime settimane, si preannuncia come un momento di svolta cruciale per il sistema giudiziario... Tutti gli aggiornamenti su Bignami asfalta Argomenti discussi: Referendum, Bignami asfalta Boccia in diretta e il dem resta per 10 volte senza parole. Bignami asfalta Boccia in direttaA Porta a porta l’esponente Pd attacca il governo ma non sa citare l’articolo che aumenta i poteri dell’esecutivo ... msn.com Chi è Bignami, dal Fronte della Gioventù a FI poi FdI: il ritratto dell’uomo di Meloni alla Camera al centro della querelle con il QuirinaleUna pagina del quotidiano La Verità che grida al complotto contro la premier: ‘Il piano del Quirinale per fermare la Meloni‘, titola un articolo firmato dal direttore Maurizio Belpietro: è questo il ... affaritaliani.it