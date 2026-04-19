droga nascosta in auto arrestato

Un giovane di 20 anni è stato fermato dai carabinieri di Orbetello mentre cercava di nascondere della sostanza stupefacente nella sua auto. Durante il controllo, l’uomo ha tentato di disfarsi della droga, ma è stato comunque arrestato. I militari hanno recuperato la sostanza e portato avanti le procedure di legge. Non sono stati resi noti altri dettagli sul caso.

ORBETELLO Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri di Orbetello mentre stava tentando di disfarsi della droga. Tutto è iniziato da un controllo in un’abitazione: alla vista delle pattuglie, il ragazzo, ventenne tunisino, avrebbe mostrato segni evidenti di agitazione, fino a tentare di liberarsi di alcuni involucri lanciandoli all’interno dell’auto su cui si trovava con altre due persone, una donna residente all’Argentario di 42 anni e un altro tunisino di 30 anni. Ma i tre sono stati bloccati dai carabinieri. Durante le operazioni, sono stati recuperati più involucri in cellophane contenenti cocaina: quattro dosi per un peso complessivo di pochi grammi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Droga nascosta nel volante dell'auto: arrestato della GDF

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