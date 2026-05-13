Assenza di treni e bus scarsi le richieste dei sindaci delle due Nocera
Ieri mattina si è tenuta una video call tra i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Paolo De Maio e Gennaro D’Acunzi, con rappresentanti di Trenitalia, della Regione Campania e della Direzione Mobilità. Durante l'incontro sono state discusse le criticità legate alla mancanza di treni e alla scarsa offerta di bus nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui risultati della riunione.
Si è svolta ieri mattina una video call tra i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore Paolo De Maio e Gennaro D’Acunzi, insieme a Trenitalia, Regione Campania e Direzione Mobilità. L'oggetto della discussione è di trovare una soluzione ai tanti disagi provocati dall'insufficienza dei bus.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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