Assenza di treni e bus scarsi le richieste dei sindaci delle due Nocera

Ieri mattina si è tenuta una video call tra i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Paolo De Maio e Gennaro D’Acunzi, con rappresentanti di Trenitalia, della Regione Campania e della Direzione Mobilità. Durante l'incontro sono state discusse le criticità legate alla mancanza di treni e alla scarsa offerta di bus nella zona. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui risultati della riunione.

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